Появилось видео, как боевая машина пехоты ВСУ давит украинских солдат Военкор Руденко: БМП ВСУ давит украинских военных в зоне СВО

Фото: МО Украины

Боевая машина пехоты Вооруженных сил Украины стала давить своих военнослужащих в зоне СВО, сообщил военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко. Журналист опубликовал видео с БМП.

На кадрах видно, как боевая машина пехоты в лесополосе наезжает на военнослужащих, пытаясь развернуться. Во время маневра несколько бойцов свалились с крыши машины, некоторые военные оказались под гусеницами БМП.

Ранее на видео попала работа российских десантников, которые в результате штурма захватили опорный пункт Вооруженных сил Украины на Артемовском направлении. Во время боя военнослужащие уничтожили одну БМП-1 и легкий танк западного производства. Когда солдаты ВСУ пытались контратаковать, по ним открыла стрельбу группа огневой поддержки ивановских десантников из автоматического гранатомета АГС-17 «Пламя».

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал кадры, на которых бойцы 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота подбивают танки ВСУ. По данным канала, кадры были сняты на северном фланге Артемовска в ДНР. Точным огнем украинские танки были уничтожены вместе с экипажами при попытке атаковать позиции ВС РФ.