В Росэнергоатоме не согласились с информацией МАГАТЭ о взрывах вблизи ЗАЭС

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Сообщения Международного агентства по атомной энергии о взрывах и залпах вблизи Запорожской АЭС не имеют ничего общего с действительностью, заявил ТАСС советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа. Он подчеркнул, что Россия никогда не станет подвергать ЗАЭС опасности, и, в отличие от Киева, Москва заботится о ядерной безопасности.

По его словам, вблизи ЗАЭС нет ни одной РСЗО, также, как и ни одной артиллерийской дальнобойной системы.

Это несерьезно: то МАГАТЭ слышит разрывы непосредственно вдоль периметра физической защиты ЗАЭС, которых не было, то теперь они залпы слышат. Вблизи станции ни одной дальнобойной артиллерийской системы и установок реактивных систем залпового огня — это исключено, — сказал Карчаа.

В МАГАТЭ ранее отметили, что 19 февраля «были слышны залпы артиллерии около ЗАЭС». В конце января организация сообщала о взрывах вблизи объекта, однако Карчаа указал, что ЗАЭС с начала этого года обстрелам со стороны ВСУ не подвергалась. Он считает, что такую информацию разместили специально, чтобы дискредитировать Москву.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в начале февраля заявил, что обстановка вокруг Запорожской АЭС остается очень хрупкой и нестабильной, а ротация персонала агентства на станции не состоялась из-за сложной ситуации в регионе и «сильных взрывов».

Ранее визит Гросси в Москву анонсировал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. По словам дипломата, стороны пока согласовывают поездку руководителя агентства.