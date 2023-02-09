«Хрупкая и нестабильная»: Гросси описал ситуацию вокруг ЗАЭС Глава МАГАТЭ Гросси: ситуация вокруг Запорожской АЭС остается хрупкой и нестабильной

Фото: Russian Look/Global Look Press

Запорожская АЭС

В настоящее время ситуация вокруг Запорожской АЭС остается очень хрупкой и нестабильной. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Он также добавил, что очередная ротация персонала агентства на станции не состоялась из-за сложной ситуации в регионе и «сильных взрывов». Слова Гросси приводит официальное издание российской атомной отрасли «Страна Росатом».

К сожалению, ситуация продолжает оставаться очень хрупкой и нестабильной. <...> Сегодня должна была состояться очередная ротация нашего персонала. <...> Но, к сожалению, пришлось это отложить из-за той ситуации, которая превалирует в регионе, из-за сильных взрывов, — сообщил руководитель МАГАТЭ.

Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Она является самой крупной по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта 2022 года находится под контролем российских военных.

26 января представители МАГАТЭ зафиксировали взрывы в непосредственной близости от Запорожской атомной электростанции. По словам специалистов, этот факт свидетельствует о военных действиях, ведущихся рядом с объектом.

Советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа назвал информацию представителей МАГАТЭ о мощных взрывах около Запорожской АЭС провокацией. По его словам, это заявление было сделано для того, чтобы убедить мировую общественность, что Россия не может обеспечить ядерную безопасность.

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов также заявил о том, что информация агентства о мощных взрывах в районе Запорожской АЭС не соответствует действительности и является провокацией. По его мнению, публикуя подобную информацию, МАГАТЭ преследует «определенные цели».