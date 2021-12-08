В МВД предложили изменить законодательство об оружии

Внести ряд изменений в законодательство об оружии предложило российское Министерство внутренних дел (МВД). В ведомстве, в частности, хотят получить полномочия на исследования патронов к гражданскому и служебному оружию. Об этом говорится в письме МВД, адресованном в Минпромторг, бумага имеется в распоряжении РИА Новости.

Так, в тексте документа говорится , в частности, о том, что МВД предлагает внести изменения в статью 7 ФЗ «Об оружии». Эти изменения наделят министерство «полномочиями по проведению экспертных исследований и выдаче заключения о соответствии патронов к гражданскому и служебному оружию криминалистическим требованиям».

В настоящее время в законе не закреплена конкретная структура, отвечающая за проверку патронов на соответствие криминалистическим требованиям. Именно этот недосмотр хочет исправить МВД.

Ранее сообщалось, что Минздрав утвердил новый порядок выдачи справок для водителей. Новый закон предусматривает более доскональное обследование некоторых категорий водителей, например, после лишения прав или возможности занимать определённые должности. Чтобы получить медицинское заключение на вождение, им придётся дополнительно сдавать анализы на наличие наркотических и психотропных препаратов.