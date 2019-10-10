https://static.news.ru/photo/574221b8-eb5b-11e9-82e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Заместитель министра труда и социальной защиты РФ Светлана Петрова, выступая на 7-й национальной конференции «Общество всех возрастов», назвала людей пожилого и старческого возраста «бесценными кадрами», передаёт корреспондент News.ru.

Как правило, 75–​80 летние люди хранят многие знания и традиции. Их сложно переоценить как работников, — отметила Петрова.

Замминистра подчеркнула, что работники в возрасте не только формируют профессиональные компетенции людей, которые с ними работают, но и создают «общий благоприятный климат в коллективе».

Петрова подчеркнула, что в Министерстве труда и социальной защиты РФ сотрудников в возрасте 75–80 лет достаточно много.

Ранее News.ru писал, что операции на открытом сердце у людей старческого возраста перестали быть редкостью в России. В Национальном научно-практическом центре сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева их делают около 200 операций в год.