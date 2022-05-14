Грушко предупредил ЕС об ответе в случае ограничения выдачи виз россиянам

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Россия примет ответные меры, если Евросоюз ограничит выдачу виз её гражданам, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. Он подчеркнул, что подобная дискриминация россиян неприемлема, передаёт РИА Новости.

Понятно, что мы будем соответствующим образом реагировать и для нас такие дискриминационные меры неприемлемы. Поэтому мы найдём способ как ответить, — сказал замминистра.

Некоторое время назад Еврокомиссия дала странам ЕС рекомендации о приостановлении упрощённого визового режима для отдельных категорий российских граждан. В частности, они касаются чиновников и бизнесменов. До этого ЕС объявил о прекращении действия двустороннего соглашения с РФ об упрощённой выдаче виз дипломатам, депутатам, членам официальных делегаций.

1 мая президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении упрощённой процедуры выдачи виз некоторым категориям граждан ряда стран Евросоюза, в числе которых Дания, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария. Основанием для этого послужили недружественные действия властей указанных государств.