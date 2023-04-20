В КПРФ объяснили, почему внук Зюганова может пойти на выборы мэра Москвы Пресс-секретарь КПРФ: внук Зюганова активно работает в Москве и является кандидатом на пост мэра

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Леонид Зюганов

Внук лидера КПРФ Геннадия Зюганова Леонид Зюганов является депутатом Мосгордумы и активно работает в столице, он рассматривается как один из кандидатов от партии на пост мэра Москвы, заявил NEWS.ru пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко. По его словам, официальное решение по кандидатуре Зюганова будет принято кадровой комиссией позднее.

Леонид Зюганов является депутатом Мосгордумы, активно работает в Москве в том числе, как и многие другие, поэтому почему бы и нет. Зюганов один из претендентов, который рассматривается. В любом случае официальное решение будет приниматься уже кадровой комиссией позже. Согласно закону, за 100 дней до выборов должны проведены конференции региональных отделений, — сказал Ющенко.

Ранее первый заместитель председателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин заявил, что на выборы мэра Москвы от КПРФ в качестве кандидата рекомендован внук лидера партии Геннадия Зюганова. По его словам, 34-летний Леонид Зюганов имеет опыт работы в городской думе столицы и хорошо знает проблемы Москвы. Афонин также добавил, что Зюганов-младший пользуется внутрипартийной поддержкой и имеет достаточно авторитета и опыта для такой кампании.