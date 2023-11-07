В Госдуме раскрыли политический смысл новой ветки из Крыма в Ростов Депутат Белик: новая ж/д в Ростов сделает бессмысленными дискуссии о принадлежности Крыма

Фото: Макс Ветров/РИА Новости

Железная дорога, которая соединит Крым и Ростов-на-Дону, призвана обеспечить комфортную жизнь гражданам полуострова, а также новых регионов России, заявил NEWS.ru депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. По словам парламентария, в этом инфраструктурном проекте заключаются социально-экономический и политический смыслы.

Это еще один пример того, что транспортных артерий, связывающих полуостров с Россией, становится больше. Новая железная дорога станет частью транспортной системы страны, а ее строительство, как и строительство Крымского моста, делает абсолютно бессмысленными дискуссии о принадлежности Крыма. И пока на Западе и Украине эта тема остается предметом абсурдных манипуляций, Россия строит новые необходимые людям объекты, — подчеркнул Белик.

Логистическая ветка, которая соединит Крым и Ростов-на-Дону, является стратегически важным объектом, добавил в разговоре с NEWS.ru крымский политолог, бывший депутат Госдумы Руслан Бальбек. Он отметил, что новая железная дорога приведет к укреплению экономики и благосостоянию регионов страны.

Любые железнодорожные пути, автомобильные дороги, морские и воздушные перевозки — это не только рабочие места, но и дополнительные связи, совместные проекты, торговля, то, чем живет любое государство. Новые регионы нужно как можно быстрее интегрировать в нашу экономическую модель. Этот шаг, конечно же, оправдан и ожидаем. Учитывая, что там сейчас непростая военная обстановка, люди должны видеть, что за ними Россия, и рядом Россия, — заключил Бальбек.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что строительство железной дороги между Ростовом-на-Дону и Крымом уже стартовало. Он добавил, что существующая дорога, идущая вдоль города Пологи в направлении Орехова через Камыш-Зарю на Волноваху, устарела и к тому же подвергается регулярным обстрелам ВСУ. Балицкий добавил, что новая железнодорожная ветка позволит решить задачи военных, а также вопросы транспортировки зерна, железной руды, угля.