В России построят железную дорогу между Крымом и Ростовом-на-Дону Балицкий: началось строительство железной дороги между Крымом и Ростовом-на-Дону

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России началось строительство железной дороги между Ростовом-на-Дону и Крымом, которая будет проходить по территории Запорожской области, сообщил глава региона Евгений Балицкий. По его словам, которые приводит РИА Новости, дорога будет способствовать экономическому развитию области.

Второй проект, строительство которого уже начато со стороны Донецка, это железная дорога, которая будет проходить от Акимовки до Ростова через Бердянск и Мариуполь. Этот проект уже начат. Акимовка ниже Мелитополя, юго-западнее находится как раз железнодорожный узел, с которого пойдет строительство, — сказал Балицкий.

Он отметил, что существующая дорога, идущая вдоль города Пологи в направлении Орехова через Камыш-Зарю на Волноваху уже устарела и к тому же подвергается регулярным обстрелам ВСУ. Балицкий добавил, что новая железнодорожная ветка позволит решить задачи военных, а также вопросы транспортировки зерна, железной руды, угля.

Потому что ездить через Крымский мост не только далеко, но еще и сегодня мост является объектом повышенной опасности, — заявил глава области.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что в России в рамках инфраструктурных проектов по Евразии будет построено несколько новых железнодорожных магистралей, которые позволят создать единый транспортный логистический каркас. По его словам, они обеспечат страны надежными и безопасными поставками.