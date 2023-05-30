В Госдуме призвали покончить с террористической организацией «Украина» Депутат Бородай призвал покончить с Украиной как террористической организацией

Фото: Государственная Дума

Александр Бородай

Российской армии нужно додавить террористическую организацию под названием «Украина», заявил NEWS.ru депутат Госдумы, руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай. Так он отреагировал на атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Москве и Подмосковью. По словам Бородая, Украине и западным странам необходимо нанести военное поражение, которое должно закончиться взятием Киева.

Нам просто надо додавить террористическую организацию под названием «Украина», уничтожить ее, вот и все, применяя при этом все средства воздействия. Нам надо просто нанести Украине, а на самом деле блоку западных стран, которые стоят за Украиной, и для них Украина является источником пушечного мяса, военное поражение, которое должно закончиться взятием Киева, — считает Бородай.

Ранее Telegram-канал «112» написал, что дроны атаковали два жилых дома на Ленинском проспекте и улице Профсоюзной в Москве, еще один беспилотник попал в многоэтажку на улице Атласова в Новой Москве. Позже Telegram-канал Baza сообщил, что в утренней атаке были задействованы около 25 БПЛА, большая часть которых была сбита в Подмосковье. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что несколько зданий в столице получили повреждения при атаке БПЛА, серьезно никто не пострадал, на местах работают экстренные службы, обстоятельства случившегося выясняются. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в свою очередь заявил, что в регионе работала система ПВО, на подлете к Москве были сбиты несколько БПЛА, поэтому жители некоторых районов утром могли слышать взрывы. Воробьев призвал людей сохранять спокойствие.