Содержание материалов, транслируемых Первым Балтийским каналом (ПБК) на территории Эстонии, не является антиэстонским. Об этом заявил министр культуры Эстонии Тынис Лукас.
Отмечается, что ПБК создан на основе российского Первого канала и является самым популярным среди русскоговорящего населения республики и некоторые эстонские политики, как из коалиционных, так и оппозиционных партий, ранее высказывались за ограничение его вещания.
Я не знаком с его (ПБК. — NEWS.ru) контентом, но, разумеется, думаю, что мне бы дали сигнал, если бы там было бы что-то против Эстонии, — цитирует Лукаса «Интерфакс».
Того же мнения придерживается экс-министр культуры, медиаэксперт Рейн Ланг. Он также не видит никакого смысла в ограничении вещания ПБК. По его мнению, закрытие этого телеканала может привести к ответным мерам по отношению к СМИ Эстонии.
Ранее NEWS.ru писал, что глава эстонского МИДа Урмас Рейнсалу назвал законным ограничение работы Sputnik. Он пояснил, что Таллин в соответствии с местным правопорядком применяет европейские санкции, которые в том числе касаются россиян, «поддерживающих агрессию против Украины».