https://static.news.ru/photo/331e4260-517e-11ea-b985-fa163e074e61_660.jpg Тынис Лукас Фото: w80/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Содержание материалов, транслируемых Первым Балтийским каналом (ПБК) на территории Эстонии, не является антиэстонским. Об этом заявил министр культуры Эстонии Тынис Лукас.

Отмечается, что ПБК создан на основе российского Первого канала и является самым популярным среди русскоговорящего населения республики и некоторые эстонские политики, как из коалиционных, так и оппозиционных партий, ранее высказывались за ограничение его вещания.

Я не знаком с его (ПБК. — NEWS.ru) контентом, но, разумеется, думаю, что мне бы дали сигнал, если бы там было бы что-то против Эстонии, — цитирует Лукаса «Интерфакс».

Того же мнения придерживается экс-министр культуры, медиаэксперт Рейн Ланг. Он также не видит никакого смысла в ограничении вещания ПБК. По его мнению, закрытие этого телеканала может привести к ответным мерам по отношению к СМИ Эстонии.

Ранее NEWS.ru писал, что глава эстонского МИДа Урмас Рейнсалу назвал законным ограничение работы Sputnik. Он пояснил, что Таллин в соответствии с местным правопорядком применяет европейские санкции, которые в том числе касаются россиян, «поддерживающих агрессию против Украины».