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В Чёрном море произошёл разлив мазута рядом с кубанским портом

12:36, 14 сентября 2021
В Чёрном море произошёл разлив мазута рядом с кубанским портом Порт Тамань Фото: Artiom Jefriemow/marinetraffic.com
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Возле кубанского порта Тамань на Чёрном море произошёл разлив мазута. Его площадь составила 450 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям региона.

Отмечается, что чрезвычайное происшествие произошло при подготовке к отплытию сухогруза. К ликвидации ЧП привлечены 18 человек и три единицы техники, в том числе одно плавсредство.

Силами морспасслужбы выставлены боновые заграждения, разлив локализован. Производится сбор нефтепродукта, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что специалисты установили боновые заграждения в морском порту Невельска на юго-западе Сахалина, где при утилизации старых судов произошёл разлив нефтепродуктов. Как отмечалось, угрозы для экологии региона нет. Место утечки обработали сорбентом, в порту работали представители экстренных служб и специалисты Министерства экологии Сахалинской области. Объём вытекшего топлива не уточнялся.

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