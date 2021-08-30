В порту на Сахалине произошёл разлив нефтепродуктов

Специалисты установили боновые заграждения в морском порту Невельска на юго-западе Сахалина, где при утилизации старых судов произошёл разлив нефтепродуктов. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства Сахалинской области.
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Ранее в российском правительстве назвали причину разлива нефти недалеко от Новороссийска, произошедшего в начале августа. Как рассказала заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко, сооружения, где произошла авария, много лет эксплуатировались без капитального ремонта. В марте 2021 года на объекте сменился подрядчик, а предыдущая компания, по словам Абрамченко, «туда вообще не вкладывалась».