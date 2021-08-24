В правительстве назвали причину разлива нефти под Новороссийском

Основной причиной разлива нефти недалеко от Новороссийска стало отсутствие капитального ремонта сооружений, где произошла авария. Об этом рассказала заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко, передаёт РИА Новости.

То, что случилось, в качестве основной причины на этом объекте было связано с многолетней эксплуатацией без капитальных ремонтов данных сооружений, — подчеркнула она.

По её словам, в марте 2021 года на объекте сменился подрядчик. Предыдущая компания «туда вообще не вкладывалась».

7 августа в порту Новороссийска (40 км от Анапы) произошёл залповый выброс нефти. Это случилось при погрузке греческого танкера с терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Подрядчиком КТК в черноморской гавани выступает АО «Транснефть-Сервис» — дочерняя структура контролируемой государством компании «Транснефть».

11 августа в Институте космических исследований РАН заявили, что разлив нефти под Новороссийском оказался в 400 тысяч раз больше, чем заявлялось изначально. Так, площадь разлива топлива составила почти 80 квадратных километров вместо 200 квадратных метров. Учёные совместно со специалистами Института океанологии РАН проанализировали сделанный спустя день после выброса радиолокационный снимок со спутника Sentinel-1 и выяснили, что разлив оказался больше 200 квадратных метров, нежели об этом сообщалось в день инцидента.

Руководитель направления климата и энергетики российского отделения Greenpeace Василий Яблоков заявил, что в ликвидации последствий счёт идёт на минуты.