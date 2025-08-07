В «Альфе» назвали важную проблему, из-за которой подростков легко вербовать

Против России работает более 100 украинских кол-центров, которые воздействуют на постоянно сидящих в телефонах детей, заявил NEWS.ru глава Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. По его словам, необходимо давать огласку приговорам, которые выносят за диверсии.

Подростки сейчас постоянно находятся в своих телефонах, в каких-то Telegram-каналах, а на нашу страну работает более 100 кол-центров наших врагов. Не только украинских, а и врагов из стран НАТО, которые воздействуют на наших несостоявшихся граждан. И, кроме того, ни в одной программе мы не показываем то, что сейчас происходит, а надо. Когда подросток получит свои 20 лет тюрьмы и все это увидят, это будет показательно. Раньше они поджигали релейные шкафы, а сейчас целенаправленно убивают наших граждан, — сказал Гончаров.

Ранее член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева заявила, что в России следует возобновить исследования о поведении подростков. По ее словам, результаты советских исследований устарели, так как мир изменился и появились новые способы вовлечения детей в противоправную деятельность.