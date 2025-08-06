«Наше будущее»: в СПЧ призвали возобновить исследования о подростках

В России следует возобновить исследования о поведении подростков, заявила NEWS.ru член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева, комментируя идею помещать несовершеннолетних правонарушителей в центры временного содержания. По ее словам, результаты советских исследований устарели, так как мир изменился и появились новые способы вовлечения детей в противоправную деятельность.

Нужны современные исследования, которые бы показали, что происходит с подростками и теми, кто проходит через разного рода наказания, совершает правонарушения. Такого глобального исследования, насколько я понимаю, не проводится. Нужно обновить результаты советских исследований. Молодежь изменилась, появились новые вызовы, новые виды наркотиков, новые виды мошенничества, способы вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность. Это наши дети, наше будущее, — сказала Меркачева.

Она призвала не вводить новые меры наказания, пока научное сообщество не сделало выводы. По словам члена СПЧ, необходимо проработать меры исправления, так как рестрикции не всегда имеют положительный эффект.

Ранее в Тульской области возбудили уголовное дело в отношении двух 17-летних подростков, подозреваемых в совершении диверсионного акта. В управлении СК РФ по региону заявили, что задержанные 24 июля вблизи железнодорожной станции Алексин подожгли релейный шкаф.