Умер писатель и журналист Андрей Левкин

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Андрей Левкин

На 69-м году жизни умер латвийский и российский писатель и журналист Андрей Левкин, сообщила в соцсетях журналистка Екатерина Дробязко. Она отметила, что Левкин умер 13 февраля. О причинах смерти не сообщается.

13 февраля в возрасте 68 лет скончался известный рижский писатель и журналист Андрей Левкин, — написала журналистка.

В 1980–1990-е годы Левкин работал редактором в русском издании рижского литературного журнала «Родник». В 1994 году журнал получил Малую Букеровскую премию как «лучший русскоязычный литературный журнал ближнего зарубежья». В 2001 году за сборники «Двойники» и «Цыганский роман» Левкина удостоили премии Андрея Белого. В 2009–2010 годах писатель входил в состав комитета премии, а в 2011–2013 годах выступал экспертом премии «НОС».

29 января скончалась одна из основательниц «Новой газеты», журналистка и театральный критик Елена Дьякова. Ей было 60 лет. В издании она возглавляла отдел культуры и была обозревателем. Дьякова была членом Ассоциации театральных критиков, Союза журналистов России, Международной федерации журналистов, Союза писателей Москвы.

Ранее стало известно, что умерла советская и российская телевизионная журналистка, заслуженный работник культуры РСФСР, бывшая руководительница Пятого канала Бэлла Куркова. Женщине было 87 лет.