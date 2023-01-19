Умерла советская и российская журналистка Бэлла Куркова

Фото: Соколов Дмитрий, Чумичев Александр/Фотохроника ТАСС

Бэлла Куркова

Умерла советская и российская телевизионная журналистка, заслуженный работник культуры РСФСР, бывший руководитель «Пятого канала» Бэлла Куркова, сообщил 5-tv.ru. Женщине было 87 лет. Причины смерти журналистки не уточняются.

Карьера Курковой началась в 1960-е после окончания факультет журналистики Ленинградского университета. Около трех проработала в поселке Певеке Чукотского национального округа собственным корреспондентом газеты «Советская Чукотка», а с 1962 года стала работать корреспондентом детской газеты «Ленинские искры».

С 1968 года Куркова продолжила карьеру на телевидении: стала редактором, а затем заместителем главного редактора редакции информации. Спустя 10 лет ее назначили на должность главного редактора редакции детских и молодежных программ, а с 1986 года — повышена до должности главного редактора художественного вещания ленинградского телевидения.

С 7 июня 1991 по 3 июля 2000 года Куркова работала директором Ленинградской дирекции Всероссийской государственной телерадиовещательной компании (ВГТРК). В октябре 1992 года журналистка стала председателем Федеральной телерадиовещательной службы «Россия» (ФТС — ТВ России), которая позднее была переименована в госелерадиокомпанию «Петербург — Пятый канал», которую она возглавила и где проработала до 1995 года.

В 2000 году Куркову назначили директором петербургской дирекции канала «Культура», где позже она стала замглавреда по работе с Санкт-Петербургом Главной редакции телеканала «Культура».

14 января на 80-м году жизни не стало народной артистки Советского Союза Инны Чуриковой. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким умершей актрисы.