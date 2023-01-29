В Москве скончалась одна из основательниц «Новой газеты» Одна из основательниц «Новой газеты» Дьякова умерла на 61-м году жизни

Фото: denfoto/соцсети

Елена Дьякова

Одна из основательниц «Новой газеты», журналистка и театральный критик Елена Дьякова скончалась в Москве. Ей было 60 лет. Об уходе журналистки из жизни в соцсетях сообщили представители издания, а также кинокритик Лариса Малюкова.

Умерла Елена Дьякова. Блистательный театральный критик, товарищ по «Новой газете». Было ощущение ее случайного попадания в наше взрывоопасное время, она принадлежала прекрасному ненадежному серебряному прошлому, — подчеркнула кинокритик.

Уроженка Киева Дьякова появилась на свет в 1962 году. Будущая журналистка окончила журфак МГУ. В 1990 году она выпустилась из Института мировой литературы РАН.

Одной из основательниц «Новой газеты» критик стала в 1993-м. В издании оно возглавляла отдел культуры и была обозревателем. Дьякова была членом Ассоциации театральных критиков, Союза журналистов России, Международной федерации журналистов, Союза писателей Москвы.

Ранее стало известно, что умерла советская и российская телевизионная журналистка, заслуженный работник культуры РСФСР, бывшая руководительница Пятого канала Бэлла Куркова. Женщине было 87 лет. Причины смерти журналистки не уточняются.

Карьера Курковой началась в 1960-е после окончания факультета журналистики Ленинградского университета. Около трех проработала в поселке Певеке Чукотского национального округа собственным корреспондентом газеты «Советская Чукотка», а с 1962 года стала работать корреспондентом детской газеты «Ленинские искры».