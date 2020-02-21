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Власти Удмуртии провели торги по привлечению кредитов на 3 млрд руб. Победил Сбербанк, предложивший ставку в 6,72% годовых.

Отмечается, что кредит пойдёт на рефинансирование коммерческой задолженности. Деньги были привлечены ранее по ставке от 7,17% до 7,31%.

В результате рефинансирования коммерческих кредитов экономия средств бюджета республики на выплату процентов составит 15 млн рублей, — цитирует ТАСС сообщение республиканского Минфина.

По данным ведомства, на 1 февраля 2020 года госдолг Удмуртской Республики составляет 49 млрд 542,6 млн рублей. С начала года он увеличился на 3,5 млрд рублей.

Как писал NEWS.ru, федеральный бюджет получит около 2,5 триллиона рублей после покупки контрольного пакета акций Сбербанка у Центробанка России. Правительство решило растянуть сделку на четыре года, чтобы регулярно пополнять казну до 2024-го.