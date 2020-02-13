https://static.news.ru/photo/b2cb0644-4e84-11ea-ba66-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральный бюджет получит около 2,5 триллиона рублей после покупки контрольного пакета акций Сбербанка у Центробанка России. Правительство решило растянуть сделку на четыре года, чтобы регулярно пополнять казну до 2024-го.

Российские власти выкупят государственный банк у формально независимого ЦБ, используя средства Фонда национального благосостояния. По словам замминистра финансов Владимира Колычева, деньги попадут в федеральный бюджет благодаря соглашению с Центробанком, который обязан возвращать правительству 75% прибыли.

Мы сейчас точно не знаем, когда [сделка] будет... Если посмотреть на текущую дату и посмотреть 6-месячную среднюю, то примерно получается 2,54–2,55 триллиона рублей, — уточнил Колычев в комментарии РИА Новости.

Правительство планирует в 2020 году получить первый транш — 350 миллиардов рублей.

Как писал NEWS.ru, опрошенные экономисты положительно оценили идею с покупкой Сбербанка. Они считают, что сделка улучшит ВВП России.