Сухопутные силы США прекращают полеты своей авиации Сухопутные силы США приостановят полеты своей авиации после крушения вертолетов

Фото: Capt. Kyle Abraham / Keystone Press Agency / Global Look Press

Сухопутные войска США объявили о приостановке полетов своей авиации после гибели 12 человек в результате крушений вертолетов, сообщается в их заявлении, передает РИА Новости. Там подчеркнули, что все армейские летчики останутся на земле до прохождения необходимых тренировок.

Исключение сделано только для летчиков, задействованных в «критических миссиях».

Во время этой приостановки мы сосредоточимся на протоколах безопасности и подготовке, чтобы наши пилоты и другие члены экипажей имели знания, подготовку и осведомленность, необходимые для безопасного выполнения поставленных задач, — заявил начальник штаба сухопутных войск Джеймс Макконвилл.

На этой неделе на Аляске разбились два ударных вертолета AH-64 Apache, в результате чего погибли три человека. В марте девять военных погибли при крушении двух транспортных вертолетов UH-60 Black Hawk из 101-й воздушно-десантной дивизии в штате Кентукки.

Ранее произошло крушение МиГ-31 в 10 километрах от города Мончегорска. Как сообщалось, у самолета в ходе выполнения планового полета загорелся один из двигателей, после чего он упал. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что истребитель перед падением воспламенился. В Минобороны также уточнили, что МиГ-31 разбился при выполнении планового учебного полета.