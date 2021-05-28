Суд отправил под стражу трёх экстремистов из «М. К. У.»

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Саратовский суд отправил под стражу трёх из четырёх задержанных членов украинской экстремистской ячейки «М. К. У.», пропагандирующей массовые убийства. Об этом сообщили в областном управлении СК РФ. Ещё один фигурант помещён под домашний арест.

О задержании 14 участников «М. К. У.» в Саратова стало известно в пятницу, 28 мая. При этом в Следственном комитете уточнили, что уголовные дела заведены только против восьми из них в возрасте от 16 до 21 года. Четверо подозреваются в организации экстремистского сообщества, еще четверо — в участии в нём.

По данным следствия, сообщество было создано в 2020 году. Организаторами стали четверо юных неонацистов, двое из которых называют себя приверженцами «проукраинского движения "М. К. У."». В СК РФ пояснили, что целью организации является подготовка и применение насилия в общественных местах по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной и религиозной ненависти.

Единомышленников создатели группы искали через Интернет.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности задержала в девяти российских городах 16 сторонников украинского молодёжного радикального сообщества «М. К. У.». Задержания происходили в Иркутске, Краснодаре, Саратове, Тамбове, Тюмени, Чите, Анапе, Пущино Московской области, Переславле-Залесском.