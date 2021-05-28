Суд отправил под стражу трёх экстремистов из «М. К. У.»

Саратовский суд отправил под стражу трёх из четырёх задержанных членов украинской экстремистской ячейки «М. К. У.», пропагандирующей массовые убийства. Об этом сообщили в областном управлении СК РФ. Ещё один фигурант помещён под домашний арест.
О задержании 14 участников «М. К. У.» в Саратова стало известно в пятницу, 28 мая. При этом в Следственном комитете уточнили, что уголовные дела заведены только против восьми из них в возрасте от 16 до 21 года. Четверо подозреваются в организации экстремистского сообщества, еще четверо — в участии в нём.
По данным следствия, сообщество
Единомышленников создатели группы искали через Интернет.
Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности задержала в девяти российских городах 16 сторонников украинского молодёжного радикального сообщества «М. К. У.». Задержания происходили в Иркутске, Краснодаре, Саратове, Тамбове, Тюмени, Чите, Анапе, Пущино Московской области, Переславле-Залесском.