Стало известно, сколько мин ВСУ остается на курской земле Военэксперт Кнутов: до миллиона мин ВСУ под Курском усложняют возврат населения

Фото: Юрий Конопатов/NEWS.ru

До миллиона мин, установленных Вооруженными силами Украины, остаются на территории Курской области, что серьезно затрудняет возвращение мирного населения, заявил NEWS.ru военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, украинские бойцы при бегстве использовали различные типы мин, включая те, что срабатывают на металл и движение.

По данным наших военных, до миллиона мин находится на территории Курской области. Это сделано специально для того, чтобы усложнить возвращение мирного населения, создать нам проблемы. Причем мины использованы разного типа, в том числе реагирующие на металл, движение и так далее, что усложняет проведение работ, — пояснил Кнутов.

Он подчеркнул, что ВСУ применяют специальные ракеты для систем РСЗО, способные быстро покрыть минами большую территорию. Военный эксперт отметил, что для эффективного разминирования Курской области сначала необходимо создать санитарную зону в Сумской области.

Надо создавать санитарную зону, именно поэтому мы сейчас активно занимаемся Сумской областью. И потом уже можно будет спокойно проводить разминирование. Есть боеприпасы, с помощью которых производится минирование территорий, то есть это фактически специальные ракеты для системы РСЗО либо снаряды, начиненные минами, которые раскрываются на определенной высоте и разбрасывают мины, осуществляют минирование территории. То есть мы можем произвести разминирование, но противник снова заминирует, — резюмировал Кнутов.

Ранее в Минобороны России сообщили, что при бегстве из Курской области Вооруженные силы Украины заложили мины со взрывателями неизвлекаемости, осложняя тем самым процесс разминирования. По данным ведомства, саперы в основном уничтожают находки накладным зарядом на месте.