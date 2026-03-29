29 марта 2026 в 17:21

Миротворцы ООН подорвались на мине в Ливане

Польские миротворцы, выполняющие задачи в рамках миссии ООН (UNIFIL) в Ливане, подорвались на мине во время патрулирования территории, сообщил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш в социальной сети X. По его словам, под военным транспортным средством сработала заложенная мина-ловушка.

Только что оперативный командующий вооруженными силами сообщил мне об инциденте, произошедшем сегодня в Ливане. Во время движения патруля польских солдат из военного контингента UNIFIL под военной машиной взорвалась мина-ловушка, — написал глава ведомства.

В результате подрыва один военнослужащий получил легкие ранения и был оперативно госпитализирован для оказания медицинской помощи. Министр подчеркнул, что полученные травмы не представляют угрозы для жизни солдата, а состояние остальных участников патруля стабильное.

Ранее Армия обороны Израиля ударила беспилотным летательным аппаратом по югу Ливана. В результате атаки погибли корреспонденты местного телеканала Al-Mayadeen Фатима Фтуни и телеканала Al-Manar Али Хасан Шуайб.

Миротворцы ООН подорвались на мине в Ливане
