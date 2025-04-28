В Минобороны рассказали, как ВСУ осложнили разминирование в Курской области Минобороны РФ: в Курской области ВСУ заложили мины на неизвлекаемость

При бегстве из Курской области ВСУ заложили мины с взрывателями неизвлекаемости, осложняя тем самым процесс разминирования, сообщила пресс-служба Минобороны России в своем Telegram-канале. По данным ведомства, саперы в основном уничтожают находки накладным зарядом на месте.

Во время бегства боевики ВСУ оставили после себя мины, растяжки и другие ловушки, которые обычному человеку обнаружить практически невозможно, — говорится в сообщении.

В Минобороны уточнили, что ВСУ в качестве элемента неизвлекаемости использовали взрыватели натяжного, разгрузочного принципа действия, а также электронные взрыватели.