Артем Кузьмин

Истребитель ВСУ был сбит в результате атаки российских дронов «Военкоры Русской Весны»: Су-27 ВВС Украины был сбит в результате атаки российских дронов «Герань-2»

28 марта 2023 в 23:36

Фото: Ministry of Defence of the Russi/Global Look Press