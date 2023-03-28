Истребитель ВСУ был сбит в результате атаки российских дронов «Военкоры Русской Весны»: Су-27 ВВС Украины был сбит в результате атаки российских дронов «Герань-2»

Фото: Ministry of Defence of the Russi/Global Look Press

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил о сбитом истребителе Су-27 ВВС Украины в результате атаки российских дронов-камикадзе «Герань-2». Инцидент произошел в ночь с 27 на 28 марта.

В результате пилот истребителя погиб. Источник отметил, что это третий случай крушения украинских истребителей во время попыток уничтожить российские беспилотные летательные аппараты.

27 марта российские военные при помощи средств ПВО сбили украинский вертолет Ми-8 над населенным пунктом Темировка Запорожской области, сообщил в ходе брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, за все время проведения военной операции на Украине ВС России сбили 226 вертолетов противника.

23 марта российские военнослужащие сбили украинский самолет Су-24 над населенным пунктом Богуславка в Харьковской области. По подсчетам Минобороны, всего с момента начала военной операции на Украине ВС России сбили 404 самолета противника.

14 марта в Черное море упал американский беспилотник MQ-9 Reaper. По сообщению европейского командования ВС США, беспилотник сопровождали два российских истребителя Су-27, один из которых при выполнении маневра повредил винт дрона. В результате американская сторона сбила собственный БПЛА, который упал в международных водах.