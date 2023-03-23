Российские военные сбили украинский Су-24 под Харьковом Минобороны: ВС России сбили украинский Су-24 над Богуславкой

Фото: COMBAT Li Gang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российские военнослужащие сбили украинский самолет Су-24 над населенным пунктом Богуславка в Харьковской области, сообщил в ходе брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По подсчетам ведомства, всего с момента начала военной операции на Украине ВС России сбили 404 самолета противника.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Богуславка Харьковской области сбит самолет Су-24 Воздушных сил Украины. <...> Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 404 самолета, — сказал Конашенков.

По его словам, за сутки в результате действий Вооруженных сил России на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях СВО были убиты около 465 украинских военных, а также уничтожены два склада боеприпасов и горюче-смазочных материалов ВСУ, шесть танков, семь боевых бронированных машин, боевая машина пехоты, шесть пикапов, 15 автомобилей, реактивная система залпового огня «Град», по две гаубицы Д-20 и Д-30, американская артиллерийская система M777, а также 16 беспилотников.

Накануне в Минобороны сообщали, что за сутки более 400 бойцов ВСУ погибли в ходе военной операции. По словам Конашенкова, наибольшие потери Киев потерпел на Донецком направлении — около 160 военнослужащих. В том числе истребительной авиацией ВКС России в Никаноровке под Донецком был сбит самолет Су-25 ВСУ. Также в ДНР, Запорожье и Херсонской области уничтожены три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.