06 августа 2025 в 22:27

Стало известно, насколько реально появление лихорадки чикунгунья в России

Роспотребнадзор: существуют риски завоза лихорадки чикунгунья в Россию

Эмблема Роспотребнадзора Эмблема Роспотребнадзора Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Роспотребнадзор отслеживает вспышку лихорадки чикунгунья в китайской провинции Гуандун, где зафиксировано уже более 7000 случаев, передает ТАСС со ссылкой на представителей ведомства. Несмотря на отсутствие завозных случаев в России, риски инфицирования граждан сохраняются.

Ведомство подтверждает, что информация о вспышке находится на контроле. Для предотвращения завоза инфекции на российских границах задействована система «Периметр», выявляющая граждан с симптомами заболеваний. В РФ имеются отечественные тест-системы для быстрой диагностики чикунгуньи.

Роспотребнадзор держит на контроле информацию о вспышке лихорадки чикунгунья в китайской провинции Гуандун. На территории Российской Федерации в настоящее время завозные случаи лихорадки чикунгунья не зарегистрированы, но риски завоза существуют, — говорится в публикации.

Ведомство также ведет постоянный мониторинг популяций комаров-переносчиков вируса (Aedes aegypti и Aedes albopictus) и подчеркивает, что текущей эпидемиологической опасности в России нет. При появлении симптомов (лихорадка, сильная суставная и мышечная боль, тошнота, усталость, сыпь) необходимо срочно обратиться к врачу и сообщить о зарубежной поездке.

Ранее сообщалось, что из-за вспышки лихорадки чикунгунья власти китайской провинции Гуандун вновь вводят ограничения, напоминающие времена COVID-19. Только в июле в городе Фошань зарегистрировано 7000 случаев, а общее число заражений превысило 10 тысяч.

