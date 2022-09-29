Стало известно, как мобилизованным получить выплаты от государства Юрист Соловьев: мобилизованные имеют право на получение выплат от государства

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Мобилизованным россиянам государство предоставит специальные выплаты. Их список будет пополняться. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев. Он объяснил, что выплата средств будет осуществляться в безналичном порядке на банковские карты мобилизованных лиц.

По словам юриста, реквизиты счетов, на которые следует направлять средства, Министерство обороны получит после вручения россиянину мобилизационного предписания. Также военкоматы передадут списки мобилизованных в правительства регионов для формирования выплат. Соловьев добавил, что полученные средства будут облагаться НДФЛ в размере 13%.

При этом часть выплат можно оформить для перевода на счет близкого родственника. Для этого граждане должны оставить соответствующее распоряжение в банке.

По возвращении домой мобилизованные граждане получат статус участников боевых действий. Это позволит получить набор льгот по ЖКХ, а также налоговые и имущественные вычеты, резюмировал юрист..

С момента объявления частичной мобилизации жители различных регионов России стали жаловаться на нарушения в работе военкоматов. Так, глава Якутии Айсен Николаев рассказал, что в регионе зафиксированы случаи мобилизации ранее не служивших граждан и многодетных отцов.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее рассказал, что в столице были отозваны повестки, выписанные на основании недостоверных или неточных данных. По его словам, сотрудники военкоматов совместно со специалистами городских служб дополнительно проверили мобилизационные повестки, которые разослали жителям столицы.