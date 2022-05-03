СК России расследует 35 уголовных дел о фейках о деятельности ВС РФ

Александр Бастрыкин / Фото sledcom.ru

Следственный комитет России расследует 35 уголовных дел о фейках о Вооружённых силах России, которые были возбуждены с начала военной операции в Донбассе, заявил в интервью RT глава ведомства Александр Бастрыкин. Он также обвинил ряд СМИ в намеренной дискредитации действий российской армии и подчеркнул, что всем фактам будет дана правовая оценка.

Есть и наши сограждане, которые распространяют ложные сведения о действиях российских военнослужащих. Этим действиям даётся правовая оценка — с начала специальной операции по защите Донбасса Следственный комитет возбудил 35 уголовных дел по новой статье 207.3 Уголовного кодекса РФ, предусматривающей ответственность за такие действия, — рассказал он.

Бастрыкин также отметил, что некоторые западные СМИ ведут открытую информационную войну против России, поэтому публикуют «откровенно ложные сведения» в целях дискредитации российских военных.

Закон о «фейковых новостях» был подписан президентом России Владимиром Путиным 4 марта. Согласно положениям этого закона, лицам, распространяющим информацию, дискредитирующую российскую армию, может грозить штраф от 700 тысяч до 1,5 млн рублей или заключение сроком до трёх лет. Должностные лица получат штраф в сумме от 3 до 5 млн рублей либо от 5 до 10 лет колонии. Если фейк вызовет особо тяжкие последствия, срок составит от 10 до 15 лет.

Дело по данной статье было возбуждено после событий в Буче, так как в Минобороны РФ заявили, что все опубликованные материалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военнослужащих, являются провокацией. В ведомстве отметили, что заявления Киева появились спустя четыре дня после отхода российских войск из города.

За распространение ложной информации также задерживали сотрудника администрации Элисты, который завёл Telegram-канал, где публиковал фейки о действиях Вооружённых сил России на Украине, а также о ложных сведениях касательно потерь среди военнослужащих.

Дело о фейках было возбуждено и в отношении журналиста Ильи Красильщика, поводом для этого якобы стал его пост о событиях в Буче под Киевом, а также фигурантом такого дела стал журналист из Кемерова Андрей Новашовя кобы из-за публикации в соцсети «ВКонтакте» текста с копией поста «Мариуполь. Блокада» из Facebook (деятельность соцсети в России запрещена) журналистки Виктории Ивлевой.