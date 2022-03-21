Против кемеровского журналиста возбудили дело о фейках про действия ВС РФ

В Кемерово против журналиста издания «Сибирь.Реалии» (CМИ, исполняющее функции иностранного агента) Андрея Новашова возбудили уголовное дело о фейках про действия российских военных (ч. 1 ст. 207.3 УК). Как сообщает проект «Сетевые свободы», следователь предложил Новашову «извиниться перед лицом вооружённых сил», однако журналист отказался выполнить данное требование.

Как уточняется, дело против Новашова возбудили из-за публикации в соцсети «ВКонтакте» текста с копией поста «Мариуполь. Блокада» из Facebook журналистки Виктории Ивлевой.

4 марта президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки о вооружённых силах: речь идёт о фактах, которые дискредитируют российских военных. В тексте документа также предусмотрено наказание за призывы к антироссийским санкциям. Нарушителям грозит штраф в размере от 700 тысяч рублей либо лишение свободы.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что необходимость закона продиктована «абсолютно беспрецедентной информационной войной» против России в связи со спецоперацией на Украине. Кроме того, впоследствии стало известно, что действие данного закона предполагается распространить на госорганы.