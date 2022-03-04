Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки о вооружённых силах

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Британская вещательная корпорация Би-би-си временно прекращает работу в России, сообщили в пресс-службе издания со ссылкой на генерального директора Тима Дэви. Отмечается, что на такие меры пришлось пойти из-за ужесточения законодательства Российской Федерации.

Закон <...> не оставляет нам никакой другой возможности, кроме как временно остановить работу всех журналистов Би-би-си и вспомогательного персонала в РФ, пока мы проводим оценку всех последствий данного неблагоприятного развития...