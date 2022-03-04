Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки о вооружённых силах
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
22:59, 04 марта 2022
Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
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Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки о вооружённых силах. Речь идёт о фактах, которые дискредитируют российских военных. В тексте документа также предусмотрено наказание за призывы к антироссийским санкциям. Нарушителям грозит штраф в размере от 700 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до трёх лет. Об этом сообщает РИА Новости.
Распространение заведомо ложной информации о российской армии, повлекшее тяжкие последствия, может грозить от 10 до 15 лет тюрьмы, — сказано в пресс-релизе.
Отмечается, что максимальный штраф за нарушение закона составляет пять миллионов рублей.
В Роскомнадзоре ранее сообщили, что направили письмо в компанию Apple с требованием вернуть официальное название Министерству обороны России в картографическом сервисе Apple Maps. В настоящее время наименование отображается корректно только в российском сегменте сети. В остальных странах военное министерство России отображается с ошибкой. В случае отказа выполнить это требования компании грозит штраф в размере от 1/20 до 1/10 годового оборота в России.