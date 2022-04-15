СК России возбудил дело о фейках после событий в Буче

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о фейках после событий в городе Буче под Киевом, об этом сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин, передаёт пресс-служба СК России. Отмечается, что ход делу был дан по статье распространение заведомо ложной информации о деятельности ВС РФ.

Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил Российской Федерации»), — указано на сайте.

В начале апреля в иностранных СМИ распространились снимки и видео из Бучи с погибшими мирными гражданами. В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные материалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военнослужащих, являются провокацией. В ведомстве отметили, что заявления Киева появились спустя четыре дня после отхода российских войск из города.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отверг утверждения о причастности российских военных к ситуации в Буче. По его словам, изображения — результат «организованной фальсификации».