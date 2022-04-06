Песков опроверг причастность военных России к ситуации вокруг Бучи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе интервью французскому каналу LCI опроверг утверждения о причастности российских военнослужащих к ситуации в украинском городе Буча и к другим военным преступлениям. По его словам, изображения, которые российская сторона получила в своё распоряжение, оказались результатом «организованной фальсификации». Песков заверил, что российская армия не атакует мирных жителей Украины.

Мы подчеркиваем, что изображения, которые были представлены, являются результатом организованной фальсификации. Российская армия не нацелена на мирных жителей, не бомбит жилые дома, — процитировали Пескова во французском издании.

Во время той же беседы Песков заявил, что Россия заинтересована в том, чтобы президент Украины Владимир Зеленский пошёл на предложенные в ходе переговорного процесса условия. С его слов, данное решение украинского главы может обозначить конец военной спецоперации.

Пресс-секретарь Песков также опроверг сообщения о планах российских властей об убийстве президента Украины. Он добавил, что Кремль заинтересован в продуктивных переговорах, а не оккупации Украины.