18+

Рубрики

Медиа

Архив

В России каждые четыре минуты происходит новое ДТП

Портативный 3D-сканер облегчит жизнь не только инспекторам полиции, но и водителям

Общество

Илья Красильщик стал фигурантом уголовного дела о фейках про ВС России

13:07, 22 апреля 2022
Илья Красильщик стал фигурантом уголовного дела о фейках про ВС России Илья Красильщик Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Бизнесмен и журналист Илья Красильщик стал фигурантом уголовного дела о фейках про Вооружённые силы России, передаёт Telegram-канал Baza. По данным Telegram-канала, поводом стал пост Красильщика о событиях в Буче под Киевом. При этом сам медиаменеджер заявил, что не получал официального уведомления о возбуждении дела.

Baza отмечает, что журналисту вменяют ч. 1 ст. 207.3 «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВC РФ», которая подразумевает наказание до трёх лет лишения свободы. В настоящий момент Красильщик находится за пределами РФ. В интервью изданию «Медуза» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента) он заявил, что не получал официальной информации о возбуждении дела.

Об уголовном деле я узнал из сообщения «Базы», мне никто ничего не сообщал, — сказал Красильщик.

В начале апреля в иностранных СМИ распространились снимки и видео из Бучи с погибшими мирными гражданами. Власти Украины обвинили в их смерти российских военнослужащих.

В Минобороны РФ отвергли эту информацию, отметив, что заявления Киева об убийствах жителей Бучи появились только на четвёртый день после того, как ВС России покинули город. Фото и видеоматериалы в ведомстве назвали провокацией, а также подчеркнули, что за время нахождения Бучи под контролем российских военных ни один житель не пострадал от насильственных действий. Версию Москвы поддержали в КНДР.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео