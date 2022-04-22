Илья Красильщик стал фигурантом уголовного дела о фейках про ВС России

Бизнесмен и журналист Илья Красильщик стал фигурантом уголовного дела о фейках про Вооружённые силы России, передаёт Telegram-канал Baza. По данным Telegram-канала, поводом стал пост Красильщика о событиях в Буче под Киевом. При этом сам медиаменеджер заявил, что не получал официального уведомления о возбуждении дела.

Baza отмечает, что журналисту вменяют ч. 1 ст. 207.3 «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВC РФ», которая подразумевает наказание до трёх лет лишения свободы. В настоящий момент Красильщик находится за пределами РФ. В интервью изданию «Медуза» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента) он заявил, что не получал официальной информации о возбуждении дела.

Об уголовном деле я узнал из сообщения «Базы», мне никто ничего не сообщал, — сказал Красильщик.

В начале апреля в иностранных СМИ распространились снимки и видео из Бучи с погибшими мирными гражданами. Власти Украины обвинили в их смерти российских военнослужащих.

В Минобороны РФ отвергли эту информацию, отметив, что заявления Киева об убийствах жителей Бучи появились только на четвёртый день после того, как ВС России покинули город. Фото и видеоматериалы в ведомстве назвали провокацией, а также подчеркнули, что за время нахождения Бучи под контролем российских военных ни один житель не пострадал от насильственных действий. Версию Москвы поддержали в КНДР.