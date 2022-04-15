В Элисте задержали сотрудника администрации за фейки о действиях ВС России

Правоохранительные органы задержали сотрудника администрации Элисты по делу о создании Telegram-канала и дальнейшей публикации в нём фейков о действиях Вооружённых сил России на Украине, а также о ложных сведениях касательно потерь среди военнослужащих, говорится на сайте Следственного комитета РФ по Республике Калмыкия. По версии следствия, подозреваемый вёл противоправную деятельность в Telegram, используя служебный компьютер в период с 17 марта по 11 апреля.

Возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего жителя города Элисты. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а» и «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ), — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что некоммерческому фонду Wikimedia Foundation Inc., управляющему «Википедией», грозит штраф до 8 миллионов рублей из-за содержащейся на страницах электронной энциклопедии недостоверной информации, дискредитирующей российских военных. В пресс-службе Мирового суда Москвы сообщили о регистрации двух административных протоколов в отношении НКО.

Глава СК Александр Бастрыкин сообщил, что ведомство возбудило уголовное дело о фейках после событий в городе Буче под Киевом. Ход делу был дан по статье о распространении заведомо ложной информации о деятельности ВС РФ.