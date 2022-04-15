Владельцу «Википедии» грозит до 8 млн рублей штрафа за фейки о спецоперации

Некоммерческому фонду Wikimedia Foundation Inc., управляющего «Википедией» грозит штраф до 8 миллионов рублей из-за содержащейся на страницах электронной энциклопедии недостоверной информации, дискредитирующей российских военных. В пресс-службе Мирового суда Москвы сообщили о регистрации двух административных протоколов в отношении НКО, передаёт ТАСС.

В суд поступили два административных протокола в отношении Wikimedia Foundation Inc., а также два административных протокола в отношении Google, — говорится в сообщении.

Как отметили в суде, причиной штрафных санкций в отношении ресурса стало игнорирование администрацией «Википедии» требования удалить недостоверную общественно значимую информацию относительно спецоперации, которую Россия развернула на территории Украине.

Ранее в Роскомнадзоре назвали «Википедию» новой линией информационных атак на Россию, обвинив авторов статей в энциклопедии в намеренной дискредитации российских военных и распространении фейков о военной операции на Украине.

Администрация сервиса, в свою очередь, оправдалась желанием придерживаться нейтральной позиции и обеспечивать авторов статей площадкой для публикаций разных точек зрения на происходящее. По словам исполнительного директора «Викимедиа РУ» Станислава Козловского, в любом конфликте всегда есть две точки зрения, и «Википедия» старается наиболее полно представить каждую из них.

Также 15 апреля стало известно о регистрации двух административных протоколов в отношении Google также за дезинформацию и отказ удалять запрещённый в России контент. Американской компании может грозить штраф до 12 млн рублей в случае игнорирования требования Роскомнадзора.