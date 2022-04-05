Роскомнадзор назвал «Википедию» новой линией информатаки на россиян

Роскомнадзор направил администрации «Википедии» требование ограничить распространение недостоверной общественно значимой информации относительно действий России на Украине. Как сообщается на сайте ведомства, авторы статей на ресурсе целенаправленно дезинформируют пользователей и предлагают исключительно антироссийскую интерпретацию событий.

«Википедия» стала новой линией постоянных информационных атак на россиян, — подчёркивается в сообщении.

В конце марта Роскомнадзор заявил, что намерен составить протокол в отношении онлайн-энциклопедии из-за статьи с «недостоверными данными о спецоперации России на Украине». Платформе грозит ответственность по статье 13.41 КоАП РФ «Отказ удалить информацию в случае, если это предусмотрено законодательством РФ» и штраф в размере до четырёх миллионов рублей. В нынешнем заявлении отмечается, что удаления этих данных не произошло до сих пор.

Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина ранее также обратилась в Генпрокуратуру и Роскомнадзор с просьбой проверить сервис, который, по её мнению, распространяет «циничные фейки о спецоперации на Украине». Она заявила, что усматривает в этом состав уголовного преступления.