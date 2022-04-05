«Принцип — нейтральная точка зрения»: «Википедия» ответила на претензии РКН

«Википедия» следует принципу нейтралитета, а её авторы дают разные точки зрения на события, сообщил исполнительный директор «Викимедиа РУ» Станислав Козловский «Газете.Ru». Так он ответил на претензии Роскомнадзора о дезинформации и антироссийской интерпретации происходящего на Украине.

Принцип «Википедии» — это нейтральная точка зрения. Во всех статьях приводятся два мнения. Мнение российской стороны всегда достаточно полно представлено, со ссылками на источники. Понятное дело, что когда конфликт, у двух сторон всегда разные точки зрения. В статьях всегда приводятся две точки зрения, а читатель уже сам должен решать. Но в целом все источники российские всегда обязательно приводятся, — рассказал Козловский.

Он добавил, что в случае чего-то, похожего на произошедшее в Буче, статья может оказаться эмоциональной, но затем её редактируют и она становится более нейтральной.

По поводу вероятной блокировки «Википедии» в РФ Козловский ответил, что в стране и так уже заблокированы некоторые соцсети. «Что тут можно сказать?» — задался вопросом он.

Ранее Роскомнадзор направил администрации «Википедии» требование ограничить распространение недостоверной общественно значимой информации относительно действий России на Украине. Ведомство считает, что авторы ресурса целенаправленно дезинформируют пользователей и предлагают исключительно антироссийскую интерпретацию событий.