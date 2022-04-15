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Общество

Google грозит до 12 миллионов рублей штрафа из-за фейков о спецоперации

18:35, 15 апреля 2022
Google грозит до 12 миллионов рублей штрафа из-за фейков о спецоперации Фото: pixabay.com
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Компании Google грозит до 12 миллионов рублей штрафа из-за неудаления фейков о спецоперации на Украине, об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Мирового суда Москвы. Также штраф в размере 8 млн рублей грозит некоммерческому фонду Wikimedia Foundation Inc., управляющему инфраструктурой, на которой работает «Википедия», в связи с неудалением ими запрещенного контента.

В суд поступили два административных протокола в отношении Wikimedia Foundation Inc., а также два административных протокола в отношении Google,сообщили «Интерфаксу» в суде.

Представители Роскомнадзора ранее потребовали от американской компании Google удалить угрозы в адрес российских юзеров из сервисов. Сотрудники РКН сообщили, что им удалось выявить нарушение при работе сервиса Google.Translate: после введения словосочетания dear Russians (дорогие русские) переводчик заменял его на dead Russians (мёртвые русские). При этом подобные искажения отсутствовали после ввода других национальностей.

Позже стало известно, что Google в сервисе «Переводчик» исправил ошибку.

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