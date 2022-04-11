Роскомнадзор потребовал от Google удалить угрозы в адрес россиян

Представители Роскомнадзора потребовали от американской компании Google удалить угрозы в адрес российских юзеров из сервисов компании. Сотрудники РКН в Telegram-канале написали о том, что им удалось выявить нарушение при работе сервиса Google.Translate: после введения словосочетания dear Russians (дорогие русские) переводчик заменял его на dead Russians (мёртвые русские). При этом подобные искажения отсутствовали после ввода других национальностей.

Ранее в работе сервиса Google.Translate было выявлено нарушение экстремистского характера. Указанный сервис при вводе для перевода словосочетания dear Russians (дорогие россияне) предлагал российским пользователям заменить его переводом фразы dead Russians (мёртвые россияне). Причем для поисковых запросов с упоминанием других национальностей подобные предложения отсутствовали, — сказано в сообщении.

Google 9 апреля заблокировала YouTube-канал «Дума ТВ», на котором публиковались эксклюзивные комментарии депутатов, трансляции пленарных заседаний и общественно-политические программы. Команда канала призвала своих зрителей подписываться на них на других площадках, в частности на Rutube и во «ВКонтакте».

В американской компании Google LLC заявили, что блокировка канала Госдумы РФ на платформе YouTube связана с соблюдением IT-гигантом законодательства о санкциях и правилах торговли. После этого Роскомнадзор призвал IT-гиганта вернуть доступ к каналу государственного органа и объяснить причину блокировки. В ведомстве подчеркнули, что Google «поддерживает антироссийскую позицию в развязанной Западом информационной войне», а YouTube, в свою очередь, является «ключевой площадкой для распространения фейков» о Вооружённых силах России и спецоперации на Украине.