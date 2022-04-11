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Google исправил ошибку сервиса при переводе фразы «dear russians»

19:41, 11 апреля 2022
Google исправил ошибку сервиса при переводе фразы «dear russians» Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
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Google в сервисе «Переводчик» исправил ошибку, которая возникала при попытке перевода с английского языка фразы «dear russians» (дорогие россияне), сообщает РИА Новости. Сервис Google Translate ранее предлагал заменить эту фразу на «dead russians» (мёртвые россияне). Отмечается, что в отношении других национальностей перевод был корректным.

Ошибка исправлена,заявили в компании Google.

Представители Роскомнадзора ранее потребовали от американской компании Google удалить угрозы в адрес российских юзеров из сервисов, после того как удалось выявить нарушение при работе сервиса.

Google 9 апреля заблокировал YouTube-канал «Дума ТВ», на котором публиковались эксклюзивные комментарии депутатов, трансляции пленарных заседаний и общественно-политические программы. Команда канала призвала своих зрителей подписываться на них на других площадках, в частности на Rutube и во «ВКонтакте».

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