Google исправил ошибку сервиса при переводе фразы «dear russians»

Google в сервисе «Переводчик» исправил ошибку, которая возникала при попытке перевода с английского языка фразы «dear russians» (дорогие россияне), сообщает РИА Новости. Сервис Google Translate ранее предлагал заменить эту фразу на «dead russians» (мёртвые россияне). Отмечается, что в отношении других национальностей перевод был корректным.

Ошибка исправлена, — заявили в компании Google.

Представители Роскомнадзора ранее потребовали от американской компании Google удалить угрозы в адрес российских юзеров из сервисов, после того как удалось выявить нарушение при работе сервиса.

Google 9 апреля заблокировал YouTube-канал «Дума ТВ», на котором публиковались эксклюзивные комментарии депутатов, трансляции пленарных заседаний и общественно-политические программы. Команда канала призвала своих зрителей подписываться на них на других площадках, в частности на Rutube и во «ВКонтакте».