Россиянам рассказали, как заниматься спортом в жару без вреда для здоровья Тренер Яблокова: в жару спортом на улице лучше заниматься ранним утром в тени

В жаркую погоду спортом на улице лучше заниматься ранним утром в тени, чтобы избежать перегрева, заявила NEWS.ru тренер-нутрициолог Ольга Яблокова. Она посоветовала надевать легкую одежду и не забыть головной убор, а также пить воду с электролитными добавками.

Высокая температура и прямое солнце могут стать серьезной нагрузкой. Чтобы избежать перегрева и обезвоживания, лучше тренироваться ранним утром или поздним вечером, когда жара спадает. Обязательно выбирайте тенистые места — парки, аллеи с деревьями или зоны у воды. Не забывайте пить воду и использовать легкую, дышащую одежду и головной убор. В воду можно добавить электролитные комплексы, чтобы дополнительно поддержать организм, — сказала Яблокова.

По ее словам, дома можно заниматься в любое время, однако нужно контролировать температуру воздуха и пить воду по мере необходимости. Тренер обратила внимание, что перед упражнениями следует проветрить помещение и обеспечить хорошую вентиляцию, чтобы избежать духоты.

Зал — самый оптимальный вариант для занятий в жаркую погоду, так как там поддерживается комфортная температура благодаря кондиционерам, а тренеры контролируют ее согласно нормам. В зале можно заниматься в любую погоду, не беспокоясь о здоровье. Однако не забывайте, что нужно пить достаточное количество воды в течение дня и на 500 мл больше в день тренировок, чтобы компенсировать потерю жидкости, — объяснила Яблокова.

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