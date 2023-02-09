Симоньян пожаловалась на подозрительную посылку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Маргарита Симоньян

Главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала в Telegram-канале, что получила подозрительную посылку. Telegram-канал Baza сообщил, что служба безопасности RT ранее вызвала саперов из-за посылки, предназначавшейся журналистке. По данным канала, в ней оказались две книги о православии.

С некоторого всем известного тревожного инцидента я нахожусь под госзащитой, и поэтому вопросами присылаемых мне посылок, а также моих передвижений занимаются хорошие люди в погонах, а не я сама и даже не наша служба безопасности. Именно поэтому никто не спрашивал и не собирался спрашивать, ожидаю ли я посылку. Я вообще обо всем этом не знала, поскольку хорошие люди в погонах не обязаны ставить меня в известность, — написала Симоньян.

16 декабря 2022 года Содружество офицеров за международную безопасность сообщило, что в столице ЦАР Банги был совершен теракт против генерального директора Русского дома в африканской стране Дмитрия Сытого. В его руках взорвалась посылка. Она была отправлена из столицы Того Ломе от имени Алекса Севильяно-Мингуэсы.

В пресс-службе компании «Конкорд» Евгения Пригожина заявили, что дипломат, открывая посылку, находился в состоянии аффекта и думал, что в ней лежит голова его сына. Там уточнили, что 11 ноября глава Русского дома получил из Того посылку с фотографией его сына, проживающего во Франции, с запиской. В ней говорилось о том, что в следующий раз он получит голову сына, если русские «не уберутся с Африканского континента и не распахнут двери для французов».