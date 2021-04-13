Силовики проводят операцию в захваченном монастыре на Урале

https://static.news.ru/photo/f89465a0-9cc9-11eb-8a21-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: facebook.com/sredneuralskiy.zhenskiy.monastyr

Правоохранительные органы проводят операцию в Среднеуральском женском монастыре, который оказался под контролем сторонников бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По словам собеседника агентства, очередная операция была начата утром 14 апреля на территории Среднеуральского женского монастыря. До недавнего времени делами там заправлял беглый монах Силуан (Андрей Храмов), которого подозревают в убийстве трёх человек.

В соответствии с решением Верхнепышминского городского суда Среднеуральский женский монастырь больше не пригоден для проживания людей, чтобы огласить это решение всем, кто до последнего времени там оставался, пригласили судебных приставов и силовые структуры, — сообщил собеседник ТАСС.

Схимонах Сергий был задержан 29 декабря 2020 года в Среднеуральском женском монастыре. Основанием для задержания Сергия послужило видео, размещённое на YouTube, в котором он призывает «умереть за Россию». Против схимонаха возбуждено уголовное дело по статьям о самоуправстве, склонении к самоубийству, воспрепятствовании богослужению.

Ранее отца Сергия лишили сана за призывы игнорировать коронавирус и самоизоляцию, но после этого он продолжал проводить богослужения, за что был отлучён от церкви. Об этом писал NEWS.ru.