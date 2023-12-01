Сильная магнитная буря и обильные снегопады: что с погодой в Москве Синоптик Тишковец заявил, что сегодня в Москве будет сильная магнитная буря

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Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что в российской столице сегодня, 1 декабря, до 15:00 будет сильная магнитная буря. Какую погоду ждать в Москве в выходные?

Что известно о сегодняшней магнитной буре

Мощная двухдневная магнитная буря обрушилась на Землю, говорится на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Пик магнитосферного возмущения придется на полдень пятницы. По данным ученых, магнитная буря началась с полуночи 1 декабря, к 6 часам утра магнитосферные возбуждения достигли уровня бури G1, а ближе к 15 часам напряжение возрастет и грянет буря среднего уровня G2. Вероятность сильного магнитного шторма составляет 40%.

Сотрудник Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина заявила, что жители российской столицы 1 декабря смогут наблюдать в небе редкое полярное сияние из-за магнитной бури и сильнейших вспышек на Солнце.

«Хорошая была вспышка [на Солнце] прямо напротив нас, в центральной зоне, довольно шустро должна к нам прилететь, поэтому ожидаем магнитную бурю, возможно, одну из наиболее сильных в этом году», — рассказала она.

Старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН кандидат физико-математических наук Николай Железнов пояснил: для того чтобы разглядеть полярное сияние, необходимо чистое и ясное небо.

«Чтобы увидеть ночью полярное сияние, должно быть ясное небо, потому что высота, на которой происходит полярное сияние, — от 100 до 400 км. Сейчас мы приближаемся к пику солнечной активности, вспышки и магнитные бури встречаются довольно часто. Они могут быть большой мощности, а чем мощнее геомагнитная буря, тем больше полярное сияние может уходить в южные широты, в том числе до широты Москвы», — объяснил ученый.

Фото: Markus Hibbeler/dpa/Global Look Press

Какая погода будет в Москве в субботу и воскресенье

По словам Тишковца, в субботу, 2 декабря, ночью ожидается кратковременный снег, а днем будет без осадков. Ночью — от 5 до 10 градусов мороза. Днем — от минус 3 до минус 8 градусов.

Метеоролог отметил, что в воскресенье, 3 декабря, в Москве выпадет 30% осадков месячной нормы.

«Будет побит суточный рекорд осадков этого дня 1980 года (43-летней давности). А сугробы наметет такие, которых не было в начале декабря последний 71 год!» — рассказал синоптик в своем Telegram-канале.

Ночью 3 декабря прогнозируется мороз до минус 12 градусов, а днем в российскую столицу придет южный циклон.

«После полудня обрушатся обильные снегопады (за 12 часов выпадет до 11–16 мм осадков, или почти 1/3 от месячной нормы, — более чем в 1,5 раза будет побит суточный рекорд осадков 1980 года, когда выпало 9,4 мм). Закружат метели с ухудшением видимости до 300–500 м. В результате в Москве сугробы вырастут с 18 до 27–30 см, что близко к рекорду высоты снежного покрова, который для 3 декабря держится с 1952 года», — заявил синоптик.

Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов в беседе с NEWS.ru рассказал, что скоро в Москву придут сильные морозы, а в ближайшие выходные столбики термометров опустятся до минус 7 градусов.

«Из-за антициклонов в Москве ожидается резкое похолодание. В предстоящие выходные, 2 и 3 декабря, будет еще не очень холодно. Температура будет колебаться от минус 4 до минус 6 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до минус 7 градусов. К середине следующей недели температура упадет до рекордно низких значений. Начиная с 6 декабря не исключены первые 20-градусные морозы. Сильного снегопада при этом в ближайшие дни не будет», — объяснил специалист.

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