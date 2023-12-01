Автомобилистам объяснили, как справиться с примерзшей дверью в машине Автоэксперт Рузанов предостерег водителей от поливания примерзшей двери кипятком

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Вопреки распространенному мнению, кипяток не поможет открыть примерзшую дверь машины, рассказал «Известиям» технический директор сети автосервисов Алексей Рузанов. По его словам, дерганье ручки также не является эффективным методом. Он советует водителям постучать по периметру рамки двери, что поможет раскрошить лед в уплотнителе.

Механизмы дверных замков в машинах часто не выдерживают физических усилий автовладельцев. Помните, что большая часть деталей замков в современных авто сделана из пластика. Попробуйте постучать по периметру рамки двери, так есть шанс раскрошить лед в уплотнителе и открыть дверь без последствий, — рассказал он.

Однако не во всех случаях постукивание по периметру двери помогает открыть ее в морозную погоду. В этом случае эксперт советует попробовать открыть другие двери таким же методом или с помощью пульта дистанционного управления. В салон хэтчбэка или кроссовера можно попасть через багажник, при этом он примерзает реже, чем двери, отметил он. В целях профилактики примерзания дверей Рузанов рекомендует обрабатывать уплотнители дверей силиконовой смазкой.

Автоэксперт Виктор Мартыненко ранее перечислил главные правила зимней езды. По его словам, водителям не рекомендуется резко перестраиваться из полосы в полосу, так как это может стать причиной ДТП в условиях гололедицы. Также он советует как можно чаще смотреть в зеркало заднего вида.