Магнитные бури сегодня, 30 ноября: какой силы, причина, что будет 1 декабря На Земле 1 декабря ожидается магнитная буря уровня G2

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Специалисты Института прикладной геофизики (ИПГ) 29 ноября зафиксировали две сильные вспышки на Солнце высокого класса, которые привели к магнитной буре на Земле сегодня, 30 ноября. Ждать ли жителям Москвы, Санкт-Петербурга и других городов РФ завтра сильных геомагнитных возмущений, что за полярное сияние?

Что известно о сегодняшней магнитной буре

По информации ученых из ИПГ, на Солнце наблюдались две сильные вспышки, которые привели к возмущению магнитного поля.

«В рентгеновском диапазоне зарегистрировано: вспышка М3.4 продолжительностью 28 минут и вспышка М9.8 продолжительностью 34 минуты, сопровождавшиеся всплеском радиоизлучения II спектрального типа и выбросом корональной массы, содержащим геоэффективную компоненту. Возмущение геомагнитного поля ожидается 30 ноября — 1 декабря», — говорится на сайте ФГБУ «ИПГ».

Отмечается, что в ионосфере в зоне сияний ожидается поглощение радиоволн от слабого до умеренного, что приведет к ухудшению условий прохождения коротковолновой радиосвязи, возможно, в течение суток.

Согласно информации, представленной на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, сегодня магнитосфера в течение дня будет возбужденной. Вероятность сильного магнитного шторма составляет всего 5%.

Фото: McPHOTO/Global Look Press

Будет ли магнитная буря 1 декабря

По данным ученых из Института прикладной геофизики, завтра, 1 декабря, ожидаются возмущения геомагнитного поля вспышечного характера.

На сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ сообщается, что 1 декабря на Земле будет бушевать средняя магнитная буря уровня G2. Вероятность сильного магнитного шторма составляет 40%.

По мнению сотрудника Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Марии Абуниной, 30 ноября и 1 декабря жители российской столицы смогут наблюдать в небе редкое полярное сияние из-за магнитной бури и сильнейших вспышек на Солнце.

По ее словам, полярное сияние можно будет увидеть только при ясной погоде, а магнитная буря сможет достигнуть уровня G3 (сильная) и на непродолжительное время — G4 (очень сильная).

«Хорошая была вспышка [на Солнце] прямо напротив нас, в центральной зоне, довольно шустро должна к нам прилететь, поэтому ожидаем магнитную бурю, возможно, одну из наиболее сильных в этом году», — пояснила Абунина.

Как метеозависимым людям пережить магнитную бурю

Врач Екатерина Курбатова считает, что резкая смена погоды влияет на здоровье некоторых людей, но это не заболевание, а лишь реакция организма. По ее словам, релаксация, физические активности, теплые ванны и комфортная температура в помещении помогут в борьбе с метеозависимостью.

«Важно также заметить, что влияние погоды на организм может быть индивидуальным, поэтому каждый человек должен найти свои собственные способы справиться с метеозависимостью. В целом самое важное при метеозависимости — это быть внимательным к своему организму и предпринимать действия для облегчения симптомов при смене погоды», — подчеркнула Курбатова.

Также врач — терапевт-невролог Александр Евдокимов рассказал NEWS.ru, что геомагнитные возмущения больше всего влияют на детей дошкольного возраста, грудничков и людей старше 45 лет.

«Пожилые люди подвержены магнитным бурям. Это связано с тем, что с возрастом гибкость сосудистых стенок изменяется, они становятся менее упругими, появляются различные отложения. Из-за изменений атмосферного давления у людей могут появляться головные боли, мигрень, сонливость, может ухудшиться общее самочувствие и нарушиться работоспособность», — объяснил врач.

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