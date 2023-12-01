Юрист объяснила, можно ли опаздывать на работу из-за плохой погоды Юрист Яковлева: непогода не всегда бывает оправданием для опоздания на работу

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Инициативу депутатов Госдумы о запрете наказания работников за опоздание из-за сложных погодных условий не нужно закреплять на законодательном уровне, считает юрист, эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева. В беседе с «360» она пояснила, что это может привести к злоупотреблениям со стороны работников, в то время как непогода не всегда является уважительной причиной для опозданий.

Как пояснила эксперт, в случае реализации инициативы недобросовестные сотрудники получат право «смело тыкать начальство носом в кодекс», объясняя свои опоздания обычным снегопадом.

Закреплять это на законодательном уровне не следует. Сейчас и так существенный перевес в пользу работников в судебной практике. <...> Суды в большинстве случаев признают, что дисциплинарное взыскание применено неправомерно, — подчеркнула юрист.

При этом она отметила, что работника не следует наказывать за опоздание по причине внезапно начавшегося снегопада. Однако если метель длится уже продолжительное время, а сотрудник продолжает опаздывать, основание для взыскания есть. Кроме того, важно учитывать степень негативных последствий от опоздания. Так, если хирург опоздал на операцию и пациент умер, то дисциплинарное взыскание должно примениться.

Если сотрудник систематически задерживается по разным причинам, работодатель должен потребовать от него объяснительную записку и провести беседу о недопустимости нарушения режима труда, добавила Яковлева. Уволить за опоздание могут, если сотрудник отсутствует на рабочем месте более четырех часов подряд.

Работник при возникновении форс-мажорных обстоятельств должен сообщить об этом руководству, причем сделать это как минимум за час до того, как он должен быть на работе, посоветовала юрист.

Ранее юрист Иван Соловьев рассказал, что выговор за опоздание на работу из-за снегопада можно обжаловать. Эксперт подчеркнул, что вины сотрудника в совершении дисциплинарного проступка в данном случае нет, однако лучше заранее предупредить начальство об опоздании.